Новый альбом IN THE COMPANY OF SERPENTS выйдет весной IN THE COMPANY OF SERPENTS опубликовали трейлер к новому альбому "Ain-Soph Aur", выход которого намечен на десятое марта:



“Middle Pillar”

“Nothingness”

“Crucible”

“Merkabah”

“Limitless Nothingness”

“Limitless Light”











