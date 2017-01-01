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Видео с текстом от ASHENSPIRE
ASHENSPIRE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Restless Giants", которая взята из нового альбома "Speak Not Of The Laudanum Quandary", выходящего 20 января:
“Restless Giants”
“The Wretched Mills”
“Mariners At Perdition's Lighthouse”
“Grievous Bodily Harmonies”
“A Beggar's Belief”
“Fever Sheds”
“Speak Not Of The Laudanum Quandary”
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