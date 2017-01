все новости группы







Ashenspire







17 янв 2017 : Видео с текстом от ASHENSPIRE



сегодня



Видео с текстом от ASHENSPIRE ASHENSPIRE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Restless Giants", которая взята из нового альбома "Speak Not Of The Laudanum Quandary", выходящего 20 января:



“Restless Giants”

“The Wretched Mills”

“Mariners At Perdition's Lighthouse”

“Grievous Bodily Harmonies”

“A Beggar's Belief”

“Fever Sheds”

“Speak Not Of The Laudanum Quandary”











+0 -0



просмотров: 13