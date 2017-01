сегодня



Новая песня TEMPTATION’S WINGS "Lair Of The Gorgon Queen", новая песня группы TEMPTATIONS WINGS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из концептуального альбома "Skulthor Ebonblade", выход которого запланирован на десятое марта:



“Burning Of Hjalmar”

“I Destroyer”

“Into The Maelstrom”

“To Forge A Legend (Ulfbehrt)”

“Lair Of The Gorgon Queen”

“Solitude” *

“Treachery Of The Blind Raven”

“Witches Of Dredmoor”

“My Name Was Skulthor”



* CD Bonus Track



Сведением, мастерингом и записью альбома занимался Andy Bishop в Giraffe Studios, Hendersonville NC, а обложку создал David Paul Seymour.











