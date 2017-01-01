Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Трейлер нового альбома KREATOR [98]
*RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его ... [91]
*U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться» [40]
*C Новым Годом! [32]
*TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно» [22]
[= ||| все новости группы



*Temptation's Wings*



17 янв 2017 : 		 Новая песня TEMPTATION’S WINGS

| - |
|||| сегодня

Новая песня TEMPTATION’S WINGS

*
zoom
*
* *
"Lair Of The Gorgon Queen", новая песня группы TEMPTATIONS WINGS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из концептуального альбома "Skulthor Ebonblade", выход которого запланирован на десятое марта:

“Burning Of Hjalmar”
“I Destroyer”
“Into The Maelstrom”
“To Forge A Legend (Ulfbehrt)”
“Lair Of The Gorgon Queen”
“Solitude” *
“Treachery Of The Blind Raven”
“Witches Of Dredmoor”
“My Name Was Skulthor”

* CD Bonus Track

Сведением, мастерингом и записью альбома занимался Andy Bishop в Giraffe Studios, Hendersonville NC, а обложку создал David Paul Seymour.

TEMPTATIONвЂ™S WINGS To Release Skulthor Ebonblade Album In March; вЂњLair Of The Gorgon QueenвЂќ Song Streaming




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 15

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Sum 41 Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом