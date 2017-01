сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома SOLITARY SOLITARY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "The Diseased Heart Of Society", релиз которого намечен на третье марта. Оформлением занимался Andy Pilkington из Very Metal Art (Flotsam And Jetsam, etc.), а продюсировал запись Simon Efemey (Amorphis, Paradise Lost, Napalm Death, etc.):



“Blackened Skies”

“Wait”

“Trigger Point Atrocity”

“Anthem Of Regret”

“Architects Of Shame”

“The Diseased Heart Of Society”

“Unidentified”

“The Words Define”

“The Edge Of Violence”

“Humanity's Decline”

















