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Обложка и трек-лист нового альбома SOLITARY
SOLITARY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "The Diseased Heart Of Society", релиз которого намечен на третье марта. Оформлением занимался Andy Pilkington из Very Metal Art (Flotsam And Jetsam, etc.), а продюсировал запись Simon Efemey (Amorphis, Paradise Lost, Napalm Death, etc.):
“Blackened Skies”
“Wait”
“Trigger Point Atrocity”
“Anthem Of Regret”
“Architects Of Shame”
“The Diseased Heart Of Society”
“Unidentified”
“The Words Define”
“The Edge Of Violence”
“Humanity's Decline”
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