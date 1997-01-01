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*Solitary*



17 янв 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SOLITARY

12 ноя 2016 : 		 Новая песня SOLITARY

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Обложка и трек-лист нового альбома SOLITARY

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SOLITARY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "The Diseased Heart Of Society", релиз которого намечен на третье марта. Оформлением занимался Andy Pilkington из Very Metal Art (Flotsam And Jetsam, etc.), а продюсировал запись Simon Efemey (Amorphis, Paradise Lost, Napalm Death, etc.):

“Blackened Skies”
“Wait”
“Trigger Point Atrocity”
“Anthem Of Regret”
“Architects Of Shame”
“The Diseased Heart Of Society”
“Unidentified”
“The Words Define”
“The Edge Of Violence”
“Humanity's Decline”

UK Thrashers SOLITARY Reveal New Album Details; Pre-Order Launched







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