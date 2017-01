сегодня



Новый альбом WRETCH выйдет зимой WRETCH выпустят новую работу, получившую название "The Hunt", 24 февраля на Pure Steel Records:



“Sturmbringer”

“The Hunt”

“Throne Of Poseidon”

“Twilight´s End”

“The Final Stand”

“Fortune’s Fool”

“The King In Red”

“Straight To Hell”

“Pierce The Veil”

“Once In A Lifetime”

“She Waits”









+0 -0



просмотров: 12