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Новая песня BOREALIS BOREALIS 27 января на AFM Records выпустят "World Of Silence MMXVII", полностью перезаписанный и пересведенный дебютный альбом, в оригинале вышедший в 2008 году. Один из треков из этого релиза, "Midnight City", доступен для прослушивания ниже.



В апреле коллектив выпустит перезаписанную версию диска 2011 года "Fall From Grace" и уже трудится над материалом для нового альбома, выход которого планируется осенью этого года.











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