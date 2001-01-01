Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Трейлер нового альбома KREATOR
[98]
RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его ...
[91]
U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться»
[40]
C Новым Годом!
[32]
TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно»
[22]
все новости группы
Code
17 янв 2017
:
Новая песня CODE
9 дек 2016
:
Новая песня CODE
4 фев 2015
:
Новое видео CODE
19 янв 2015
:
Новая песня CODE
12 дек 2014
:
Новая песня CODE
4 окт 2014
:
CODE работают над новым материалом
20 ноя 2013
:
Новое видео CODE
3 ноя 2013
:
Видео с текстом от CODE
11 окт 2013
:
Новая песня CODE
27 сен 2013
:
Новая песня CODE
11 сен 2013
:
Новый альбом CODE выйдет в ноябре
18 июн 2013
:
CODE на Agonia Records
16 мар 2011
:
Из CODE ушел вокалист
19 ноя 2010
:
CODE: новый альбом и другие новости
21 мар 2010
:
Альбом CODE выйдет на виниле
13 май 2009
:
Ещё один новый трек CODE
8 май 2009
:
CODE: новая песня в сети
28 мар 2008
:
CODE начнут запись нового альбома в апреле
5 фев 2007
:
Вокалист DIMMU BORGIR теперь и в составе CODE
сегодня
Новая песня
CODE
"Affliction”, новая песня группы CODE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "Lost Signal", выход которого запланирован на 27 января на Agonia Records.
+0
-1
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 114
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).