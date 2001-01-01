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*Трейлер нового альбома KREATOR [98]
*RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его ... [91]
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*TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно» [22]
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*Code*



17 янв 2017 : 		 Новая песня CODE

9 дек 2016 : 		 Новая песня CODE

4 фев 2015 : 		 Новое видео CODE

19 янв 2015 : 		 Новая песня CODE

12 дек 2014 : 		 Новая песня CODE

4 окт 2014 : 		 CODE работают над новым материалом

20 ноя 2013 : 		 Новое видео CODE

3 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от CODE

11 окт 2013 : 		 Новая песня CODE

27 сен 2013 : 		 Новая песня CODE

11 сен 2013 : 		 Новый альбом CODE выйдет в ноябре

18 июн 2013 : 		 CODE на Agonia Records

16 мар 2011 : 		 Из CODE ушел вокалист

19 ноя 2010 : 		 CODE: новый альбом и другие новости

21 мар 2010 : 		 Альбом CODE выйдет на виниле

13 май 2009 : 		 Ещё один новый трек CODE

8 май 2009 : 		 CODE: новая песня в сети

28 мар 2008 : 		 CODE начнут запись нового альбома в апреле

5 фев 2007 : 		 Вокалист DIMMU BORGIR теперь и в составе CODE

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Новая песня CODE

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"Affliction”, новая песня группы CODE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "Lost Signal", выход которого запланирован на 27 января на Agonia Records.

CODE Debut вЂњAfflictionвЂќ Track From Upcoming Lost Signal EP; Audio







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