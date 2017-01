сегодня



Новый альбом INVIDIA выйдет весной Группа INVIDIA, в состав которой входят бывшие и нынешние музыканты FIVE FINGER DEATH PUNCH, IN THIS MOMENT и SKINLAB, заключил соглашение с лейблом SPV, на котором тридцать первого марта состоится релиз дебютного альбома "As The Sun Sleeps".











