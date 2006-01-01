Новый альбом TANKARD выйдет весной

TANKARD объявили о том, что их новая работа получила название "One Foot In The Grave" и будет выпущена в конце весны/начале лета на Nuclear Blast. Запись материала проходит в Gernhart Studios, Troisdorf вместе с Martin'ом Buchwalter'ом (DESTRUCTION, ACCUSER, PERZONAL WAR, SUIDAKRA). Партии гитар, баса и ударных уже готовы, сейчас вокалист группы, Andreas "Gerre" Geremia, работает над своими:
«На текущий момент у меня готово семь песен! Здорово работать с Martin'ом, для нас это впервые и он серьезно нагрузил меня, так что работы полно! В итоге надеюсь, что 35-летие мы отметим так как нужно!»
Обложку для альбома создал Patrick Strogulski, студент Sebastian'a Krüger'a, автора оформителя прошлых работ TANKARD.
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