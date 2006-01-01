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Реюнион THE SMASHING PUMPKINS имеет шансы на успех Лидер THE SMASHING PUMPKINS Billy Corgan в интервью чикагской радиостанции WLUP рассказал о том, что реюнион оригинального состава более чем возможен:



«Я только что общался с James'ом Iha, и всё выглядит так, что мы сыграем вместе. Мы обсуждали это, так что посмотрим. Реюнион всегда немного странен, так как люди приходят с какими-то своими ожиданиями. Так что в мои планы входит подарить людям удовольствие, если мы сделаем это, и не противиться тому, что люди хотят услышать, но мой интерес в этом небольшой, я не занимался этим уже 14 лет».







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