Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Трейлер нового альбома KREATOR [98]
*RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его ... [91]
*U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться» [40]
*C Новым Годом! [32]
*TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно» [22]
[= ||| все новости группы



*Walls of Jericho*



17 янв 2017 : 		 Новое видео WALLS OF JERICHO

25 мар 2016 : 		 Новое видео WALLS OF JERICHO

17 мар 2016 : 		 Семплы новых песен WALLS OF JERICHO

3 мар 2016 : 		 Новое видео WALLS OF JERICHO

2 мар 2016 : 		 Новая песня WALLS OF JERICHO

12 фев 2016 : 		 Новая песня WALLS OF JERICHO

15 янв 2016 : 		 Новый альбом WALLS OF JERICHO выйдет в марте

8 июл 2015 : 		 WALLS OF JERICHO просят фанатов быть "безжалостными"

20 мар 2015 : 		 WALLS OF JERICHO начнут запись в мае

5 фев 2015 : 		 WALLS OF JERICHO на Napalm Records

20 фев 2014 : 		 Видео с текстом от WALLS OF JERICHO

20 дек 2013 : 		 WALLS OF JERICHO исполнили новую песню

31 авг 2012 : 		 WALLS OF JERICHO работают над новой музыкой

29 июл 2008 : 		 Новый альбом WALLS OF JERICHO в сети

16 мар 2008 : 		 Новая песня WALLS OF JERICHO

| - |
|||| 17 янв 2017

Новое видео WALLS OF JERICHO

*
zoom
*
* *
"Forever Militant", новое видео группы WALLS OF JERICHO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "No One Can Save You From Yourself", выход которого состоялся в марте на Napalm Records.

Video Premiere: WALLS OF JERICHO's 'Forever Militant'



wallsofjerichoemp2017persistence




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 188

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Delain Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом