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*Xandria*



17 янв 2017 : 		 Новое видео XANDRIA

2 дек 2016 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

2 дек 2016 : 		 Семплы новых песен XANDRIA

18 ноя 2016 : 		 Музыканты SOILWORK, FIREWIND на новом альбоме XANDRIA

23 сен 2016 : 		 Новый альбом XANDRIA выйдет зимой

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

20 июл 2015 : 		 Семплы из нового релиза XANDRIA

22 апр 2015 : 		 Новый ЕР XANDRIA выйдет в июле

11 мар 2015 : 		 XANDRIA записывают ЕР

25 апр 2014 : 		 Новое видео XANDRIA

11 апр 2014 : 		 Семплы новых песен XANDRIA

3 апр 2014 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

3 мар 2014 : 		 Фрагмент новой песни XANDRIA

28 фев 2014 : 		 Трек-лист нового альбома XANDRIA

7 янв 2014 : 		 Новый альбом XANDRIA выйдет в мае

25 окт 2013 : 		 В XANDRIA сменилась вокалистка

10 окт 2013 : 		 XANDRIA приступили к работе над альбомом

4 фев 2013 : 		 XANDRIA нашли басиста

24 авг 2012 : 		 XANDRIA в акустике

25 июл 2012 : 		 XANDRIA начали поиски басиста

19 июл 2012 : 		 XANDRIA расстались с басистом

28 фев 2012 : 		 Семплы нового альбома XANDRIA

14 фев 2012 : 		 Новое видео XANDRIA

11 фев 2012 : 		 Новая песня XANDRIA

7 дек 2011 : 		 Трек-лист нового альбома XANDRIA

29 ноя 2011 : 		 Обложка нового альбома XANDRIA

11 ноя 2011 : 		 Новый альбом XANDRIA выйдет в феврале

20 авг 2011 : 		 XANDRIA на NAPALM RECORDS

5 мар 2011 : 		 Бывшая вокалистка XANDRIA Kerstin Bischof работает над сольным альбомом

20 дек 2010 : 		 XANDRIA представили новую вокалистку

6 дек 2010 : 		 XANDRIA представят новую вокалистку в декабре

6 июл 2010 : 		 XANDRIA продолжают поиски вокалистки

27 май 2010 : 		 Видеоприветствие от группы XANDRIA

19 фев 2010 : 		 XANDRIA вновь ищут вокалистку

4 апр 2009 : 		 Видеопослание новой вокалистки XANDRIA

10 фев 2009 : 		 Новая вокалистка XANDRIA

3 фев 2009 : 		 XANDRIA объявят имя вокалистки на этой неделе

4 май 2008 : 		 Из XANDRIA ушла вокалистка

29 июл 2005 : 		 XANDRIA: новый альбом "India" на подходе

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|||| 17 янв 2017

Новое видео XANDRIA

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"Call Of Destiny", новое видео группы XANDRIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Theater Of Dimensions", выходящего 27 января на Napalm Records.

XANDRIA: 'Call Of Destiny' Video Released







xandriatheatercd




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Pandem Light
17 янв 2017, 23:49		Им самим не надоедают эти шаблоны? Вступление звучит так, будто Страты с Эпикой скооперировались.
Не, всё звучит красиво и приятно, но ужас, насколько вторично...

Порванная в подмышках кольчуга особенно эпична)


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