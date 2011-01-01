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17 янв 2017
Новый альбом VALLENFYRE выйдет летом
Британская дэт-металл-группа VALLENFYRE, основанная Gregor'ом Mackintosh'ем из PARADISE LOST, в состав которой помимо него входят Hamish Glencross из MY DYING BRIDE и Waltteri Väyrynen, объявила о том, что новый альбом будет называться "Fear Those Who Fear Him" и выйдет летом. Продюсером материала будет Kurt Ballou (CONVERGE, NAILS).
Трек-лист:
01. Born To Decay
02. Messiah
03. Degeneration
04. An Apathetic Grave
05. Nihilist
06. Amongst The Filth
07. The Merciless Tide
08. Dead World Breathes
09. Soldier Of Christ
10. Cursed From The Womb
11. Kill All Your Masters
12. Temple Of Rats
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Vovin Fire
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