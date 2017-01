17 янв 2017



Новый альбом VALLENFYRE выйдет летом Британская дэт-металл-группа VALLENFYRE, основанная Gregor'ом Mackintosh'ем из PARADISE LOST, в состав которой помимо него входят Hamish Glencross из MY DYING BRIDE и Waltteri Väyrynen, объявила о том, что новый альбом будет называться "Fear Those Who Fear Him" и выйдет летом. Продюсером материала будет Kurt Ballou (CONVERGE, NAILS).



Трек-лист:



01. Born To Decay

02. Messiah

03. Degeneration

04. An Apathetic Grave

05. Nihilist

06. Amongst The Filth

07. The Merciless Tide

08. Dead World Breathes

09. Soldier Of Christ

10. Cursed From The Womb

11. Kill All Your Masters

12. Temple Of Rats















