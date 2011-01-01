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*Vallenfyre*



17 янв 2017 : 		 Новый альбом VALLENFYRE выйдет летом

20 фев 2015 : 		 VALLENFYRE выпустят 7"

13 май 2014 : 		 Новое видео VALLENFYRE

19 апр 2014 : 		 Новая песня VALLENFYRE

1 апр 2014 : 		 Новая песня VALLENFYRE

14 мар 2014 : 		 Обложка нового альбома VALLENFYRE

16 янв 2014 : 		 Название нового альбом VALLENFYRE

28 ноя 2013 : 		 VALLENFYRE начнут запись в январе

5 фев 2012 : 		 Видео с первого концерта VALLENFYRE

29 окт 2011 : 		 Новое видео VALLENFYRE

8 сен 2011 : 		 Участники PARADISE LOST, MY DYING BRIDE, AT THE GATES в новом проекте VALLENFYRE

27 авг 2011 : 		 VALLENFYRE подписались на Century Media Records

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|||| 17 янв 2017

Новый альбом VALLENFYRE выйдет летом

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Британская дэт-металл-группа VALLENFYRE, основанная Gregor'ом Mackintosh'ем из PARADISE LOST, в состав которой помимо него входят Hamish Glencross из MY DYING BRIDE и Waltteri Väyrynen, объявила о том, что новый альбом будет называться "Fear Those Who Fear Him" и выйдет летом. Продюсером материала будет Kurt Ballou (CONVERGE, NAILS).

Трек-лист:

01. Born To Decay
02. Messiah
03. Degeneration
04. An Apathetic Grave
05. Nihilist
06. Amongst The Filth
07. The Merciless Tide
08. Dead World Breathes
09. Soldier Of Christ
10. Cursed From The Womb
11. Kill All Your Masters
12. Temple Of Rats

VALLENFYRE Feat. PARADISE LOST, MY DYING BRIDE Members: 'Fear Those Who Fear Him' Album Due This Summer



vallenfyrestudio2017




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Vovin Fire
17 янв 2017, 22:59		а может не надо?!


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