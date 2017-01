сегодня



STEVEN TYLER выступил на вечернке у KURT'a BUSCH'a Вокалист AEROSMITH STEVEN TYLER выступил на вечеринке по случаю свадьбы KURT'a BUSCH'a, гонщика NASCAR и модели Ashley Van Metre. В апреле Busch выбрал тему AEROSMITH "Walk This Way" в качестве сопровождения для своих представлений на гонках.







Big thanks to @IamStevenT for his legendary show @ our wedding celebration! 💃🏼🕺🏼💕@MrsAshleyBusch & I had an epic time! More pics to come. pic.twitter.com/sbFGDbY0an

— Kurt Busch (@KurtBusch) January 17, 2017













