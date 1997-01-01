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A PERFECT CIRCLE полны решимости сыграть что-то новое В недавнем интервью Billboard гитарист A PERFECT CIRCLE Billy Howerdel намекнул, чего стоит ждать от ближайшего тура группы:



«Мы не обещаем ничего конкретного, но я приложу все усилия для того, чтобы мы сыграли что-то новое в туре — с тем прицелом, что новая музыка от нас выйдет в ближайшее время. Это очень похоже на то, с чего мы начинали. Когда Maynard и я обсуждали совместную работу в 99-м, мы работали над двумя треками, и мысль была замутить концерт и чтобы нам энергетикой так припекло, что мы быстро бы и в нужном русле доделали материал... И мы испробуем этот подход и в этом году. Я сказал: "Нам надо сыграть", и на них, я надеюсь, у нас будет какая-то новая музыка. Так что пусть всё это наведёт в нашем лагере шороху!»









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