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*A Perfect Circle*



18 янв 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE полны решимости сыграть что-то новое

10 янв 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE приступят к работе в этом году

23 ноя 2016 : 		 A PERFECT CIRCLE поедут в тур в 2017

15 окт 2013 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

18 сен 2013 : 		 Сборник A PERFECT CIRCLE будет включать новую песню

10 сен 2013 : 		 Концертный бокс-сет A PERFECT CIRCLE выйдет в ноябре

5 сен 2013 : 		 Колыбельные от A PERFECT CIRCLE

15 фев 2013 : 		 Вокалист TOOL и A PERFECT CIRCLE: «У нас нет песен для проектов»

2 янв 2013 : 		 Гитарист A PERFECT CIRCLE не против выпуска еще одного альбома

3 окт 2012 : 		 JOSH FREESE ушел из A PERFECT CIRCLE

10 сен 2012 : 		 A PERFECT CIRCLE отыграют шоу в Лас-Вегасе

1 фев 2012 : 		 Гитарист A PERFECT CIRCLE продаёт свой дом за $1,8 миллионов

3 июл 2011 : 		 A PERFECT CIRCLE исполнили новый трек

24 июн 2011 : 		 A PERFECT CIRCLE не хотят записывать альбом

24 мар 2011 : 		 Гитарист A PERFECT CIRCLE заявил, что выпуск нового альбома пока не планируется

15 ноя 2010 : 		 Видео с выступления A PERFECT CIRCLE

28 окт 2010 : 		 A PERFECT CIRCLE в программе "Jimmy Kimmel Live!"

14 сен 2010 : 		 A PERFECT CIRCLE официально возвращаются

6 авг 2010 : 		 Слухи о воссоединении A PERFECT CIRCLE набирают обороты

20 фев 2009 : 		 Барабанщик A PERFECT CIRCLE и NINE INCH NAILS выпустит новый сольный альбом

15 июл 2008 : 		 Умер менеджер A PERFECT CIRCLE

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A PERFECT CIRCLE полны решимости сыграть что-то новое

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В недавнем интервью Billboard гитарист A PERFECT CIRCLE Billy Howerdel намекнул, чего стоит ждать от ближайшего тура группы:

«Мы не обещаем ничего конкретного, но я приложу все усилия для того, чтобы мы сыграли что-то новое в туре — с тем прицелом, что новая музыка от нас выйдет в ближайшее время. Это очень похоже на то, с чего мы начинали. Когда Maynard и я обсуждали совместную работу в 99-м, мы работали над двумя треками, и мысль была замутить концерт и чтобы нам энергетикой так припекло, что мы быстро бы и в нужном русле доделали материал... И мы испробуем этот подход и в этом году. Я сказал: "Нам надо сыграть", и на них, я надеюсь, у нас будет какая-то новая музыка. Так что пусть всё это наведёт в нашем лагере шороху!»

A PERFECT CIRCLE Has 'Every Intention' Of Debuting New Music On Upcoming Tour

aperfectcirclespring2017tour




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