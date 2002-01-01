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*Audioslave*



18 янв 2017 : 		 AUDIOSLAVE соберутся для выступления зимой

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28 сен 2014 : 		 CHRIS CORNELL объединился для выступления с участником AUDIOSLAVE

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25 сен 2002 : 		 Сингл AUDIOSLAVE уже в сети

12 сен 2002 : 		 CORNELL AGAINST THE MACHINE

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AUDIOSLAVE соберутся для выступления зимой

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AUDIOSLAVE впервые за более чем десять лет соберутся для выступления, которое пройдет 20 января в Teragram Ballroom, Los Angeles на Anti-Inaugural Ball, протестном мероприятии против инаугурации Дональда Трампа. В вечере также примут участие PROPHETS OF RAGE, Vic Mensa, Jackson Browne, Jack Black и The Los Angeles Freedom Choir.

AUDIOSLAVE To Reunite For First Performance In Over A Decade At 'Anti-Inaugural Ball'




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

stas.sychev
18 янв 2017, 16:02		Вот бы альбом!


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