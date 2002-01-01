AUDIOSLAVE соберутся для выступления зимой

AUDIOSLAVE впервые за более чем десять лет соберутся для выступления, которое пройдет 20 января в Teragram Ballroom, Los Angeles на Anti-Inaugural Ball, протестном мероприятии против инаугурации Дональда Трампа. В вечере также примут участие PROPHETS OF RAGE, Vic Mensa, Jackson Browne, Jack Black и The Los Angeles Freedom Choir.
stas.sychev
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).