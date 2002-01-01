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AUDIOSLAVE соберутся для выступления зимой AUDIOSLAVE впервые за более чем десять лет соберутся для выступления, которое пройдет 20 января в Teragram Ballroom, Los Angeles на Anti-Inaugural Ball, протестном мероприятии против инаугурации Дональда Трампа. В вечере также примут участие PROPHETS OF RAGE, Vic Mensa, Jackson Browne, Jack Black и The Los Angeles Freedom Choir.











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