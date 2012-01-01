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*Butcher Babies*



18 янв 2017 : 		 BUTCHER BABIES об участии в туре с MEGADETH

13 дек 2016 : 		 BUTCHER BABIES: «Мы соединили влияние BLACK SABBATH и SLIPKNOT, создав свой звук»

30 апр 2016 : 		 BUTCHER BABIES не нравится Дональд Трамп

25 апр 2016 : 		 BUTCHER BABIES готовы к созиданию

6 апр 2016 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Мы показали "фак" всей музыкальной индустрии»

16 мар 2016 : 		 BUTCHER BABIES проведут лето в работе

11 мар 2016 : 		 Вокалистки BUTCHER BABIES бедны "как церковные мыши"

17 янв 2016 : 		 Вокалистки BUTCHER BABIES исполняют PANTERA, DROWNING POOL

21 дек 2015 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES о событиях в Париже

3 дек 2015 : 		 BUTCHER BABIES в акустике

31 окт 2015 : 		 BUTCHER BABIES готовят пиццу

28 окт 2015 : 		 Вокалистки BUTCHER BABIES приглашают в свой автобус

20 окт 2015 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

20 сен 2015 : 		 BUTCHER BABIES рассказали, почему больше не выступают топлесс

11 сен 2015 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES о нападках фаната

22 авг 2015 : 		 Новый альбом BUTCHER BABIES доступен для прослушивания

18 авг 2015 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Печально, что женщины-музыканты не получают широкое признание»

29 июл 2015 : 		 Трек-лист нового альбома BUTCHER BABIES

12 июл 2015 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

2 июл 2015 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: "Скептики стимулируют на свершения"

27 июн 2015 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

24 июн 2015 : 		 Видео полного выступления BUTCHER BABIES

15 июн 2015 : 		 BUTCHER BABIES о названии альбома

11 июн 2015 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

27 май 2015 : 		 BUTCHER BABIES: «Мы будем биться за название!»

22 май 2015 : 		 BUTCHER BABIES: «Наш лейбл ненавидит название альбома»

19 май 2015 : 		 BUTCHER BABIES выбрали первый сингл

14 апр 2015 : 		 BUTCHER BABIES: «Мы хотим, чтобы люди либо любили нас, либо ненавидели!»

4 апр 2015 : 		 BUTCHER BABIES завершили работу над альбомом

11 ноя 2014 : 		 BUTCHER BABIES "работают над честным альбомом"

23 окт 2014 : 		 BUTCHER BABIES исполнили кавер-версию S.O.D.

22 окт 2014 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

26 сен 2014 : 		 Семплы новых песен BUTCHER BABIES

9 сен 2014 : 		 Кавер-версия NAPOLEON XIV от BUTCHER BABIES

27 авг 2014 : 		 BUTCHER BABIES выпустят миньон с кавер-версиями THE OSMONDS, ZZ TOP

26 авг 2014 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «У нас кое-что выйдет в октябре»

29 июл 2014 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES выпускает книгу

19 июн 2014 : 		 BUTCHER BABIES отправились в студию

16 май 2014 : 		 Видео с выступления BUTCHER BABIES

9 янв 2014 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

6 сен 2013 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

4 июл 2013 : 		 Новый альбом BUTCHER BABIES доступен для прослушивания

22 июн 2013 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

7 июн 2013 : 		 Видео с текстом от BUTCHER BABIES

24 май 2013 : 		 Новый альбом BUTCHER BABIES выйдет в июле

29 янв 2013 : 		 Видео с выступления BUTCHER BABIES

7 янв 2013 : 		 Видео с выступления BUTCHER BABIES

23 ноя 2012 : 		 BUTCHER BABIES на CENTURY MEDIA RECORDS

27 июл 2012 : 		 BUTCHER BABIES о британском туре

13 июн 2012 : 		 Видео с выступления BUTCHER BABIES

25 май 2012 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

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BUTCHER BABIES об участии в туре с MEGADETH

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Вокалистки BUTCHER BABIES Heidi Shepherd и Carla Harvey в интервью Louder Noise рассказали о том, как для них прошло совместное турне с MEGADETH:

Heidi: «О, было так круто. Это один из лучших туров, какой у нас был. Dave Mustaine постоянно относился к нам как "сокровищам". Он пригласил нас в этот тур, дал вина и водки, которые мы, естественно, приговорили немедленно (смеется). Но все было очень, очень здорово. Хорошее окончание года для всех нас».

А чему вы научились в этом туре?

Carla: «За пять лет мы много с кем ездили, многими легендами, так что набрались многих рок-н-ролльных штучек».

Heidi: «Думаю, что одно, чему я действительно научилась у Dave'a Mustaine'a — это уважению. Он выказывал его всем группам, с которыми работал. И к нам так тепло как он, никто никогда не относился. Так что я точно этому у него научилась и надеюсь это использовать в будущих турне».

Чего поклонникам ждать в этом году?

Carla: «Мы готовим новый альбом. В феврале отправляемся в студию. Сейчас (интервью было в середине декабря) мы в процессе подготовительных работ. Мы очень довольны, так как испробуем много нового. Это наш третий тур, наше третье дитя, так что мы воодушевлены как никогда!»

BUTCHER BABIES Were 'Treated Like Gold' By MEGADETH's DAVE MUSTAINE






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