BUTCHER BABIES об участии в туре с MEGADETH

Вокалистки BUTCHER BABIES Heidi Shepherd и Carla Harvey в интервью Louder Noise рассказали о том, как для них прошло совместное турне с MEGADETH:
Heidi: «О, было так круто. Это один из лучших туров, какой у нас был. Dave Mustaine постоянно относился к нам как "сокровищам". Он пригласил нас в этот тур, дал вина и водки, которые мы, естественно, приговорили немедленно (смеется). Но все было очень, очень здорово. Хорошее окончание года для всех нас».
А чему вы научились в этом туре?
Carla: «За пять лет мы много с кем ездили, многими легендами, так что набрались многих рок-н-ролльных штучек».
Heidi: «Думаю, что одно, чему я действительно научилась у Dave'a Mustaine'a — это уважению. Он выказывал его всем группам, с которыми работал. И к нам так тепло как он, никто никогда не относился. Так что я точно этому у него научилась и надеюсь это использовать в будущих турне».
Чего поклонникам ждать в этом году?
Carla: «Мы готовим новый альбом. В феврале отправляемся в студию. Сейчас (интервью было в середине декабря) мы в процессе подготовительных работ. Мы очень довольны, так как испробуем много нового. Это наш третий тур, наше третье дитя, так что мы воодушевлены как никогда!»
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