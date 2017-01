Ãèòàðèñò TWISTED SISTER îáúÿñíèë, ïî÷åìó ãðóïïà íå ðàçðåøèëà Òðàìïó èñïîëüçîâàòü èõ ïåñíþ

сегодн€



√итарист TWISTED SISTER объ€снил, почему группа не разрешила “рампу использовать их песню √итарист TWISTED SISTER Jay Jay French в колонке forward.com подробно объ€снил, почему группа не разрешила “рампу использовать их песню "We're Not Gonna Take It" в ходе предвыборной кампании ƒональда “рампа.















+0 -1



просмотров: 319