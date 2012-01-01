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Новая песня SAILLE "Genesis 11:1-9", новая песня группы SAILLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Gnosis, выход которого запланирован на март на Code666.



Трек-лист:



“Benei ha’Elohim”

“Pandaemonium Gathers”

“Blôt”

“Genesis 11:1-9”

“Before The Crawling Chaos”

“Prometheus”

“Thou, My Maker”

“Magnum Opus”

“1904 Era Vulgaris”











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