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Новая песня SAILLE
"Genesis 11:1-9", новая песня группы SAILLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Gnosis, выход которого запланирован на март на Code666.
Трек-лист:
“Benei ha’Elohim”
“Pandaemonium Gathers”
“Blôt”
“Genesis 11:1-9”
“Before The Crawling Chaos”
“Prometheus”
“Thou, My Maker”
“Magnum Opus”
“1904 Era Vulgaris”
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