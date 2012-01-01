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*Saille*



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Новая песня SAILLE

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"Genesis 11:1-9", новая песня группы SAILLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Gnosis, выход которого запланирован на март на Code666.

Трек-лист:

“Benei ha’Elohim”
“Pandaemonium Gathers”
“Blôt”
“Genesis 11:1-9”
“Before The Crawling Chaos”
“Prometheus”
“Thou, My Maker”
“Magnum Opus”
“1904 Era Vulgaris”

SAILLE Streaming вЂњGenesis 11:1-9вЂќ Track




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