19 янв 2017 : Новая песня JENNER



Новая песня JENNER “How Deep Is Your Greed”, новая песня сербской спид-металл-группы JENNER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "To Live Is To Suffer", релиз которого намечен на Infernö Records.











