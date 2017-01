сегодня



Музыканты HELLOWEEN, JUDAS PRIEST, KING DIAMOND, CANDLEMASS, RAINBOW в проекте ANA Пятого мая на The LimeLight Records состоится релиз сингла благотворительного проекта ANA, созданного Marius'ом Danielsen'ом и Anniken Rasmussen для сбора средств на борьбу с раком.



Marius Danielsen и Anniken Rasmussen: «Мы видим, что это ужасная зараза все ближе. Она так или иначе коснулась каждого. И какое-то время назад мы решили принять участие в борьбе с раком и считаем, что сейчас настал подходящий момент. ANA была создана в память от тех, кто ушел из-за этой страшной болезни. Мы хотели использовать это во имя высшей цели, однако потом решили, что нам нужна песня-протест и переписали часть текстов. мы очень благодарны всем, кто принял участие в проекте и надеемся, что это принесет свои плоды».



На альбоме будет две песни, записанные звездным составом:



1. “Ana” written by Marius and Anniken

2. Dio cover, “Holy Diver”



Альбом будет доступен в диджипаке, а также в цифровом варианте на всех сервисах.



Состав ANA All-Star:



Amanda Somerville (Avantasia, Kiske/Somerville)

Roland Grapow (ex-Helloween, Masterplan)

Ralf Scheepers (Primal Fear)

Matt Barlow (ex-Iced Earth, Ashes Of Ares)

Matias Kupiainen (Stratovarius)

Rafael Bittencourt (Angra)

Doogie White (ex-Rainbow, Michael Schenker's Temple Of Rock)

Jake E (Amaranthe, Dreamland)

Rick Altzi (Masterplan)

Al Atkins (ex-Judas Priest)

Mark Sweeney (Wolfpakk, ex-Crystal Ball)

Ramy Ali (Freedom Call, Iron Mask)

David Readman (Pink Cream 69, Almanac)

Daniel Heiman (ex-Lost Horizon)

Tony Mills (ex-TNT, ex-Shy)

Mike LePond (Symphony X)

Thomas Winkler (Gloryhammer)

Frank Beck (Gamma Ray)

Christian Eriksson (Twilight Force)

Alessio Garavello (ex-Power Quest, A New Tomorrow)

PelleK (soloartist, ex-Damnation Angels)

Snowy Shaw (ex-King Diamond, ex-Therion)

Mats Levén (Candlemass)

Yama-B (ex-Galneryus, Gunbridge)

Bernt Fjellestad (Guardians Of Time, Susperia)

Ida Haukland (Triosphere)

Martin Steene (Iron Fire)

Jo Amore (ex-Nightmare, Now Or Never)

Patrik Johansson (Bloodbound, Shadowquest)

Carsten "Lizard" Schulz (ex-Domain, CLS Syndicate)

Sean Peck (Cage, Death Dealer)

John Jaycee Cuijpers (Praying Mantis)

Siegfried Samer (Dragony, Visions Of Atlantis)

Magnus Winterwild (Axenstar)

Leo Figaro (Minstrelix)

David Åkesson (Qantice)

Henning Stranden (solo artist)

Tore André Helgemo (Stargazer)

William Ernstsen (Stargazer)

Anniken Rasmussen (Darkest Sins)

Marius Danielsen (Darkest Sins, Eunomia)

Peter Danielsen (Darkest Sins, Tindrum, Eunomia)



Сведение проводил Dennis Ward (Unisonic, Pink Cream 69), обложку создал Stan W Decker.



Состав записи "Holy Diver":



Rick Altzi (Masterplan)

Neil Turbin (ex-Anthrax, DeathRiders)

Marius Danielsen (Darkest Sins, The Legend Of Valley Doom)

David Readman (Pink Cream 69, Almanac)

Urban Breed (Serious Black, ex-Tad Morose)

Elias Holmlid (Dragonland)

Jake E (Dreamland, Amaranthe)

Anniken Rasmussen (Darkest Sins)

Ramy Ali (Freedom Call, Iron Mask)

Dennis Ward (Unisonic, Pink Cream 69)

Jo Amore (ex-Nightmare, Now Or Never)

Jimmy Hedlund (Falconer)



Marius Danielsen's Metal Opera - Lost In A Dream:



Vocals - Marius Danielsen (Darkest Sins)

Vocals - Elisa Martin (ex-Dark Moor, ex-Fairyland)

Rhythm Guitar - Marius Danielsen

Solo Guitar - Ross The Boss (ex-Manowar)

Solo Guitar - Olivier Lapauze (Heavenly)

Bass - Anniken Rasmussen (Darkest Sins)

Keyboard - Peter Danielsen (Darkest Sins)

Drums - Alex Holzwarth (Rhapsody of Fire)



“Monster” by Martyr - bonus track with special guests:



Nick Holleman (Vicious Rumors)

Gert Nijboer (Highway Chile/Deathriders)



Darkest Sins - “Domineer”:



Marius Danielsen – Vocals, guitar

Anniken Rasmussen – Vocals, bass

Sigurd Kårstad – Guitar

Peter Danielsen – Keyboard and orchestration

Ludvig Pedersen - Drums



Other tracks will be:



Marius Danielsen - “Lost In A Dream”

Al Atkins - “A Void To Avoid (Part 1)”

Carsten Lizard Schulz Syndicate - “Brand New Fire”

Gunbridge - “Rebellion”

Gloryhammer - “Angus McFire”









+0 -0



просмотров: 454