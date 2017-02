сегодня



Фронтмен METALLICA против порнографии Фронтмен METALLICA James Hetfield озвучил закадровый голос в новой документальной картине под названием "Addicted To Porn: Chasing The Cardboard Butterfly", которая призвана показать зрителям честный и непредвзятый взгляд на ужасающие последствия страшной зависимости многих нынешних жителей Земли от порнографии.



Режиссёр и автор ленты, Justin Hunt, ранее снял музыканта в качестве одного из интервьюеров для своего предыдущего документального фильма "Absent", который был посвящён мировому кризису безотцовщины и тому, какой эффект неполная семья оказывает на нынешнее подрастающее поколение.



В своей новой работе, "Addicted To Porn: Chasing The Cardboard Butterfly", Hunt собирается осветить другой негативный аспект из жизни современного общества - а именно его повальное пристрастие к просмотру порнографии. Фильм обещает в полной мере показать насколько этот вид искусства развращает молодёжь, разрушает семьи и даже уничтожает жизни. По словам создателя, он бы хотел чтобы зрители задумались о том невероятном вреде, который порно-продукция причиняет человеческому обществу каждый день, и перестали воспринимать эту проблему несерьёзно.



Релиз "Addicted To Porn: Chasing The Cardboard Butterfly" ожидается в апреле через стриминговый сервис Video On Demand (VOD), а трейлер к фильму можно увидеть ниже. Для всей информации о продукте можно посетить официальный веб-сайт компании Hunt'a.











