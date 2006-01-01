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RAMMSTEIN выпускают новый DVD RAMMSTEIN выпустят новый концертный DVD/Blu-ray релиз "Paris", съемки которого проходили в марте 2012 года в Palais Omnisports de Paris-Bercy in Paris (сейчас AccorHotels Arena) — два трейлера доступны ниже. Режиссером был Jonas Åkerlund.



















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