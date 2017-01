сегодня



Новый альбом PHILIP ANSELMO и BILL MOSELEY доступен для прослушивания Легенда хорроров Bill Moseley — наиболее известный как Chop Top в "Texas Chainsaw Massacre 2", и Otis в "House Of 1000 Corpses" и "Devil's Rejects" — недавно объединился с Philp'ом H. Anselmo (DOWN, PANTERA, SUPERJOINT, SCOUR, PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, ARSON ANTHEM) для записи специального релиза "Songs Of Darkness And Despair". Он был записан при участии Kevin'a Bond'a (SUPERJOINT), Squizzy Squires (KING PARROT) и José "Blue" Gonzalez'a (SUPERJOINT, WARBEAST, PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS). Пятипесенный релиз, продюсерами которого были Anselmo и Stephen "The Big Fella" Berrigan (DOWN, SYK, PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, EYEHATEGOD, HAARP, CLASSHOLE), доступен для прослушивания ниже.























+3 -2



просмотров: 985