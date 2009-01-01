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*Obituary*



19 янв 2017 : 		 Новая песня OBITUARY

12 янв 2017 : 		 Новый альбом OBITUARY выйдет весной

23 ноя 2016 : 		 Басист OBITUARY о желании Трампа построить стену

2 ноя 2016 : 		 OBITUARY завершают работу над альбомом

20 окт 2016 : 		 Новый релиз OBITUARY доступен для прослушивания

11 окт 2016 : 		 Концертный трек OBITUARY

20 сен 2016 : 		 Концертный трек OBITUARY

24 авг 2016 : 		 Новая песня OBITUARY

19 авг 2016 : 		 Барабанщик OBITUARY о туре мечты

16 июл 2016 : 		 Новое видео OBITUARY

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

19 апр 2016 : 		 В туровом автобусе с OBITUARY

3 фев 2016 : 		 JON OLIVA исполнил SAVATAGE с OBITUARY

2 фев 2016 : 		 Вокалист OBITUARY верит в то, что дэт-металл вернёт позиции в США

11 дек 2015 : 		 Барабанщик OBITUARY о событиях в Париже

19 окт 2015 : 		 Умер бывший басист OBITUARY

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

15 июн 2015 : 		 Новое видео OBITUARY

15 фев 2015 : 		 Видео с выступления OBITUARY

30 ноя 2014 : 		 Видео с выступления OBITUARY

16 ноя 2014 : 		 Новая песня OBITUARY

21 окт 2014 : 		 Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания

14 окт 2014 : 		 Новая песня OBITUARY

19 сен 2014 : 		 Новая песня OBITUARY

27 авг 2014 : 		 Новая песня OBITUARY

21 авг 2014 : 		 Трейлер нового альбома OBITUARY

13 авг 2014 : 		 OBITUARY исполнили две новые песни

5 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OBITUARY

30 июл 2014 : 		 У OBITUARY украли задник

29 июл 2014 : 		 Название нового альбома OBITUARY

8 июл 2014 : 		 Барабанщик OBITUARY: «Многие думают, что мы просим дать нам денег»

15 июн 2014 : 		 OBITUARY исполнили новую песню

7 июн 2014 : 		 OBITUARY на RELAPSE

28 янв 2014 : 		 OBITUARY исполнили три новые песни

3 ноя 2013 : 		 OBITUARY завершили сочинение материала

7 сен 2013 : 		 OBITUARY планируют работу в студии

14 авг 2013 : 		 OBITUARY начнут запись в ноябре

7 авг 2013 : 		 OBITUARY уже собрали деньги на запись

5 авг 2013 : 		 OBITUARY начали сбор средств на запись альбома

13 май 2013 : 		 Бывший гитарист OBITUARY задержан за производство метамфетаминов

27 ноя 2012 : 		 Качественное видео с выступления OBITUARY

4 окт 2012 : 		 Видео с выступления OBITUARY

12 авг 2012 : 		 OBITUARY исполнят классический материал в ходе европейского тура

15 июл 2012 : 		 OBITUARY записывают ЕР

18 июн 2012 : 		 Видео с выступления OBITUARY

25 апр 2012 : 		 OBITUARY ведут переговоры с Century Media

22 апр 2012 : 		 Видео с выступления OBITUARY

5 дек 2011 : 		 OBITUARY работают над новым диском

19 ноя 2011 : 		 Концерт OBITUARY онлайн!

28 окт 2011 : 		 OBITUARY работают над новым материалом

15 апр 2011 : 		 Видео с выступления OBITUARY

10 фев 2011 : 		 Гитарист OBITUARY/ DEICIDE о Гэри Муре

15 сен 2010 : 		 Басист FRANK WATKINS: 'Я больше не играю в OBITUARY'

11 сен 2010 : 		 OBITUARY хотят взять TERRY BUTLER'a на постоянной основе

18 авг 2010 : 		 Видео с выступления OBITUARY

12 июн 2010 : 		 STEVE DIGIORGIO отправится в европейское турне вместе с OBITUARY

18 май 2010 : 		 Вокалист OBITUARY о смерти DIO

17 май 2010 : 		 Гитарист OBITUARY о смерти DIO

21 апр 2010 : 		 OBITUARY начали работу над новым материалом

4 дек 2009 : 		 Трейлер нового DVD OBITUARY

9 окт 2009 : 		 Новый DVD OBITUARY выйдет в ноябре

2 июн 2009 : 		 Новая песня от OBITUARY

20 апр 2009 : 		 Информация о новом альбоме OBITUARY

15 мар 2009 : 		 OBITUARY выпустят DVD в июне

2 мар 2009 : 		 Обложка нового альбома OBITUARY

8 фев 2009 : 		 OBITUARY записывают новый альбом

18 авг 2008 : 		 Путевые заметки вокалиста OBITUARY

17 июл 2008 : 		 OBITUARY: Дата релиза EP 'Left To Die' объявлена

2 июн 2008 : 		 OBITUARY гастролируют по Европе

17 апр 2008 : 		 OBITUARY запишут новый ЕР

25 дек 2007 : 		 OBITUARY сняли видео на “Evil Ways”

7 дек 2007 : 		 OBITUARY выпускают коллекцию "Best Of"

19 окт 2007 : 		 OBITUARY: Клип "Evil Ways" будет снимать HART D. FISHER

26 авг 2007 : 		 OBITUARY: распродана лимитированная версия альбома "Xecutioner's Return"

18 июн 2007 : 		 OBITUARY: обложка альбома "Xecutioner's Return"

9 июн 2007 : 		 OBITUARY взяли Ralph`а Santolla (ex-ICED EARTH, DEICIDE, DEATH)

28 май 2007 : 		 OBITUARY озаглавили новый альбом

7 май 2007 : 		 OBITUARY: снова в студии

24 апр 2007 : 		 OBITUARY нашли новый лейбл

23 фев 2007 : 		 OBITUARY готовятся к записи нового альбома

21 янв 2007 : 		 OBITUARY новый альбом появится в июле

26 сен 2006 : 		 OBITUARY работают над дебютным концертным DVD

21 авг 2006 : 		 OBITUARY репетируют материал для DVD

6 янв 2006 : 		 OBITUARY: Новый альбом в новом году

16 ноя 2005 : 		 OBITUARY снимут свое выступление в Тампе

31 авг 2005 : 		 Гитарист Allen West покидает OBITUARY

28 июл 2005 : 		 OBITUARY: новый альбом в продаже

7 май 2005 : 		 OBITUARY сэмплы нового материала в сети

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Новая песня OBITUARY

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"Sentence Day", новая песня группы OBITUARY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Obituary", выход которого запланирован на 17 марта.

New Song Premiere: OBITUARY's 'Sentence Day'





obituaryselftitledbigger_638




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Неказистый
19 янв 2017, 17:41		Бодрячком, с мелодизмом и задором.


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