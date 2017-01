сегодня



Концертная запись BLACK SABBATH 1969 года Редкая концертная запись BLACK SABBATH, сделанная 16 ноября 1969 года, записанная на выступлении в Rugman’s Youth Club, Dumfries, Scotland, доступна для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Black Sabbath"

"Let Me Love You Baby"

"Song For Jim" - Drum Solo - Reprise

"The Warning" (Aynsley Dunbar Retaliation Cover)

"Wicked World"

"Behind The Wall Of Sleep"

"Early One Morning" (Elmore James Cover)

"N.I.B."

"Blue Blooded Man"



Ozzy Osbourne - vocals

Tony Iommi - guitar, flute

Geezer Butler - bass

Bill Ward - drums













