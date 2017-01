все новости группы







Saturn







20 янв 2017 : Новый альбом SATURN выйдет весной



сегодня



Новый альбом SATURN выйдет весной Шведская группа SATURN выпустят новую работу, получившую название "Beyond Spectra", в марте этого года:



“Orbital Command”

“Wolfsson”

“Nighttime Badger”

“Linkans Delight”

“Electrosaurus Sex”

“Still Young”

“Force Of The North”

“Helmet Man”

“Silfvertape”

“Sensor Data”









+1 -0



просмотров: 157