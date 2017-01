сегодня



3 DOORS DOWN защищают свое решение сыграть на концерте в честь Трампа Вокалист 3 DOORS DOWN Brad Arnold выступил с защитой решения команды сыграть на "Make America Great Again! Welcome Celebration", сказав, что все это «ради Америки».



TMZ смогли поговорить с Arnold'ом после репетиции в Lincoln Memorial в среду. На вопрос о том, почему они согласились, в то время как многие рокеры решили дистанцироваться, Brad ответил: «Чувак, всё это ради Америки. Мы гордимся тем, что здесь живём». Репортёр не отставал и продолжил расспросы, решив узнать, что для них значит играть на таком концерте: «Чувак, мы любим Америку. Это должно быть просто здорово. Для нас большая честь принять в этом участие, и мы гордимся этим событием».















+2 -0



просмотров: 218