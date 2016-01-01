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*3 Doors Down*



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3 DOORS DOWN защищают свое решение сыграть на концерте в честь Трампа

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Вокалист 3 DOORS DOWN Brad Arnold выступил с защитой решения команды сыграть на "Make America Great Again! Welcome Celebration", сказав, что все это «ради Америки».

TMZ смогли поговорить с Arnold'ом после репетиции в Lincoln Memorial в среду. На вопрос о том, почему они согласились, в то время как многие рокеры решили дистанцироваться, Brad ответил: «Чувак, всё это ради Америки. Мы гордимся тем, что здесь живём». Репортёр не отставал и продолжил расспросы, решив узнать, что для них значит играть на таком концерте: «Чувак, мы любим Америку. Это должно быть просто здорово. Для нас большая честь принять в этом участие, и мы гордимся этим событием».

3 DOORS DOWN Frontman Defends Decision To Perform At TRUMP Inauguration Concert






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