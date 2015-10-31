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Концертный трек JUDAS PRIEST Концертная версия композиции "Locked In", взятая из концертной записи JUDAS PRIEST "Live in Kansas City", которая будет выпущена как бонус к юбилейному изданию альбома "Turbo", доступна для прослушивания ниже.



















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