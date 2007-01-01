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Вокалист LINKIN PARK : «Ожидайте неожиданного» Вокалист LINKIN PARK Mike Shinoda ответил на вопросы поклонников на Youtube и коснулся темы нового альбома, выход которого намечен на этот год.



«Новый альбом LINKIN PARK на горизонте. Мы все подготовили. Но я пока не скажу, когда все будет. Это своего рода сюрприз, но он уже близко... И не буду говорить о том, какой он по звучанию. Я скажу лишь то, что вы удивитесь. Ожидайте неожиданного. И не ожидайте того, что уже слышали раньше».







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