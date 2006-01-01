сегодня



IRON MAIDEN вернутся в США в 2017-м IRON MAIDEN объявили о том, что летом отправятся в большой тур по Северной Америке вместе с GHOST.



Jun. 03 - Bristow, VA - Jiffy Lube

Jun. 04 - Philadelphia, PA - Wells Fargo Center

Jun. 07 - Newark, NJ - Prudential Center

Jun. 09 - Charlotte, NC - Pnc Music Pavilion

Jun. 11 - Tampa, FL - Amalie Arena

Jun. 13 - Nashville, TN - Bridgestone Arena

Jun. 15 - Chicago, IL - Hollywood Casino Amphitheater

Jun. 16 - Minneapolis, MN - Xcel Energy Center

Jun. 19 - Oklahoma City, OK - Chesapeake Arena

Jun. 21 - Houston, TX - Toyota Center

Jun. 23 - Dallas, TX - American Airlines Center

Jun. 24 - San Antonio, TX - ATT&T Center

Jun. 27 - Albuquerque, NM - Isleta Amphitheater

Jun. 28 - Phoenix, AZ - Talking Stick Resort Arena

Jul. 01 - San Bernardino, CA - San Manuel Amphitheater

Jul. 03 - Las Vegas, NV - T-Mobile Center

Jul. 05 - Oakland, CA - Oracle Arena

Jul. 07 - Salt Lake City, UT - Usana Amphitheater

Jul. 09 - Lincoln, NE - Pinnacle Bank Arena

Jul. 11 - Kansas City, MO - Sprint Center

Jul. 12 - St Louis, MO - Hollywood Casino Amphitheater

Jul. 15 - Toronto, ON - Budweiser Stage

Jul. 16 - Quebec City, QC - Videotron Centre

Jul. 19 - Mansfield, MA - Xfinity Center

Jul. 21 - Brooklyn, NY - Barclays Arena



Steve Harris: «Мы с нетерпением ждем возвращения в Северную Америку с полноценным туром. Мы всегда планировали вернуться сюда и в Великобританию, как в прошлом году, но в силу глобальности масштаба и того времени, какого всё требует, у нас просто не было достаточно возможностей, чтобы проехать с ним как нужно, в то время как мы хотим охватить как можно больше наших поклонников.



Так что в этом году мы сможем посетить куда больше городов в Америке, включая некоторые места, где MAIDEN не играли уже очень долгое время, например, Lincoln Nebraska, Minneapolis, Oklahoma City и Oakland, California. Мы также рады впервые выступить в Бруклине.



Мы, естественно, привезем полное оформление, включая всех Эдди и тематическое оформление сцены под Майя. По всему туру реакция на него была прекрасной, людям всё понравилось. Мы всё еще заняты выборкой сет-листа и вновь будем работать в этом отношении на репетициях. Большинство наших североамериканских поклонников не видели этого шоу, поэтому мы хотим дать возможность увидеть его в том объеме, что и было по всему миру, мы вряд ли многое поменяем. И, конечно же, мы в курсе, что наши поклонники ценят наши старые песни, так что мы продолжим их играть!»















+3 -0



просмотров: 339

