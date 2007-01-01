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Новое видео гитаристки ALICE COOPER "Pandemonium", новое видео Nita Strauss, играющей в составе группы ALICE COOPER, доступно для просмотра ниже. Партии ударных для этого трека записывал Josh Villalta, а клавиши Katt Scarlett. Сведение и мастеринг проводил Travis Huff в Nocturnal Studios.



















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