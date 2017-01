все новости группы







23 янв 2017 : Новая песня GOREPHILIA



Новая песня GOREPHILIA "The Ravenous Storm", новая песня финской команды GOREPHILIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Severed Monolith", выход которого намечен на третье марта на Dark Descent Records:



"Interplanar"

"Hellfire"

"Harmageddon Of Souls"

"Words That Solve Problems"

"Black Horns"

"The Ravenous Storm"

"Return To Dark Space"

"Eternity"

"Crushed Under The Weight Of God"

"Untitled"



Severed Monolith by Gorephilia







