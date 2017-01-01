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*SkeleToon*



20 янв 2017 : 		 Музыканты EDGUY, KORPIKLAANI, IRON SAVIOR на новом альбоме SKELETOON

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Музыканты EDGUY, KORPIKLAANI, IRON SAVIOR на новом альбоме SKELETOON

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Фрагменты новых песен SKELETOON, которые взяты из альбома "Ticking Clock", релиз которого намечен на третье марта на Revalve Records, доступны ниже. В качестве гостей в записи 43-минутного концептуального релиза принимали участие:

Jonne Järvelä (Korpiklaani) as "The Nightmare"
Piet Sielck (Iron Savior) as "The Father"
Jens Ludwig (Edgy) as "The Time"
Tomika Fulida (Lunamantis) as "The Last Star Shining"
Guido Benedetti (Trick Or Treat): Composer and guitars

SKELETOON To Release Sophomore Album In March; Includes Guest Appearances From Members Of EDGUY, KORPIKLAANI, IRON SAVIOR And More; Audio Preview





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