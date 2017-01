сегодня



Музыканты EDGUY, KORPIKLAANI, IRON SAVIOR на новом альбоме SKELETOON Фрагменты новых песен SKELETOON, которые взяты из альбома "Ticking Clock", релиз которого намечен на третье марта на Revalve Records, доступны ниже. В качестве гостей в записи 43-минутного концептуального релиза принимали участие:



Jonne Järvelä (Korpiklaani) as "The Nightmare"

Piet Sielck (Iron Savior) as "The Father"

Jens Ludwig (Edgy) as "The Time"

Tomika Fulida (Lunamantis) as "The Last Star Shining"

Guido Benedetti (Trick Or Treat): Composer and guitars













