Профессиональное видео с выступления METALLICA METALLICA опубликовала профессиональное видео исполнения песни "One" вместе с LANG LANG с концерта 18 января в LeSports Center, Beijing, China.



Сет-лист:



Hit the Lights

Atlas, Rise!

King Nothing

The Memory Remains (followed by Kirk's solo)

The Unforgiven

Now That We're Dead

Moth Into Flame

Harvester of Sorrow

Confusion (live debut; followed by Rob's solo)

Halo on Fire (preceded by a new clean intro by James)

Sad But True

Wherever I May Roam

For Whom the Bell Tolls (followed by Kirk's second solo)

The Day That Never Comes

Creeping Death



Encore:



One (with Lang Lang)

Nothing Else Matters

Enter Sandman



Master of Puppets и Hardwired не исполнялись из-за запрета Министерства Культуры Китая













