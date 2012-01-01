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*Panikk*



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Новая песня PANIKK

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“Eyes Don’t Lie”, новая песня группы PANIKK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Discarded Existence", выход которого запланирован на 15 марта на Xtreem Music. Обложку для альбома создал Mario E. Lopez M. (Gravesite, Skeletal Remains, Evil Invaders), а трек-лист выглядит следующим образом:

“Instigator Of War”
“Sedated In Utopia”
“Under Pretence”
“Individual Right”
“Rotten Cells”
“Discarded Existence”
“Eyes Don't Lie”
“Reconstruction”
“Outro”

PANIKK Streaming New Song вЂњEyes DonвЂ™t LieвЂќ





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