сегодня



Бывшие музыканты MSG, SCORPIONS в BRIDGE Howard Leese (Heart, BadCo, Rock Vault, Rock-n-Roll Hall of Fame Inductee), Robin McAuley (MSG, Survivor, Rock Vault), James Kottak (The Scorpions, Kingdom Come, Montrose) и Jason Boyleston (Paul Rodgers band, Starship w/Mickey Thomas, guitar, Rock Vault, guitar) объявили о создании группы BRIDGE, концертный дебют которой состоится 21 января на Ronnie Montrose Tribute Concert в Yost Theater, Santa Ana, CA.



«Мы очень рады созданию этой команды и тому, что дебютируем на Ronnie Montrose Tribute Show в рамках NAMM» — говорят участники нового коллектива.



Группа планирует запись дебютного альбома на этот год.





