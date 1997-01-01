Новое видео THUNDER

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*Thunder*



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"No One Gets Out Alive", новое видео группы THUNDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rip It Up", выходящего десятого февраля.

Video Premiere: THUNDER's 'No One Gets Out Alive'



thunderripitupcd




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