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*U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться» [43]
*TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно» [23]
*Новый релиз DIMMU BORGIR выйдет весной [20]
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*Battle Beast*



21 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

13 янв 2017 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

23 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

19 дек 2016 : 		 BATTLE BEAST представили новую песню

15 дек 2016 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

25 ноя 2016 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет зимой

13 апр 2016 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

26 мар 2016 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST исполняет AC/DC и BON JOVI

27 мар 2015 : 		 BATTLE BEAST выступили с бывшей вокалисткой

27 фев 2015 : 		 BATTLE BEAST расстались с основным автором

27 янв 2015 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST стал номером один в Финляндии

30 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

23 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

17 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

12 дек 2014 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

22 ноя 2014 : 		 Видео с текстом от BATTLE BEAST

24 окт 2014 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет в январе

2 сен 2014 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

2 дек 2013 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

10 сен 2013 : 		 Видео с текстом от BATTLE BEAST

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

27 июл 2013 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

18 май 2013 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST доступен для прослушивания

16 май 2013 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

25 апр 2013 : 		 Новая песня BATTLE BEAST

20 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BATTLE BEAST

8 мар 2013 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет в мае

20 фев 2013 : 		 Выход нового альбома BATTLE BEAST отложен

16 ноя 2012 : 		 Новый состав BATTLE BEAST дебютировал на сцене

19 сен 2012 : 		 BATTLE BEAST сменили вокалистку

8 июн 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления BATTLE BEAST

28 мар 2012 : 		 ELÄKELÄISET записали кавер-версию на BATTLE BEAST

26 янв 2012 : 		 BATTLE BEAST откроют концерты NIGHTWISH в России

23 янв 2012 : 		 Трейлер к новому альбому BATTLE BEAST

15 янв 2012 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

13 янв 2012 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST доступен для прослушивания

22 ноя 2011 : 		 BATTLE BEAST на NUCLEAR BLAST RECORDS

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Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

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BATTLE BEAST опубликовали трейлер к новому альбому "Bringer Of Pain", выход которого намечен на 17 февраля на Nuclear Blast Records.

BATTLE BEAST: Second Trailer For 'Bringer Of Pain' Album









battlebeastbringerofpaincd




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