Новая песня FALLING IN REVERSE "Loser", новая песня группы FALLING IN REVERSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Coming Home", выход которого запланирован на седьмое апреля.



Трек-лист:



01. Coming Home

02. Broken

03. Loser

04. Fuck You And All Your Friends

05. I Hate Everyone

06. I'm Bad At Life

07. Hanging On

08. Superhero

09. Straight To Hell

10. I Don't Mind



















