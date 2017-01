сегодня



Первый сингл THE UNITY Группа THE UNITY, в состав которой входят два участника GAMMA RAY, Michael Ehré и Henjo Richter, представила первый сингл "Rise And Fall" из дебютного альбома "The Unity", релиз которого намечен на пятое мая.















