сегодня



Лидер SEPULTURA : «Мы никогда не пытались заменить Max'a» Гитарист SEPULTURA Andreas Kisser в недавнем интервью Hot Metal рассказал о том, чем они руководствовались, когда искали нового вокалиста после ухода Max'a Cavalera:



«C момента ухода Max'a мы никогда не пытались его заменить. Derrick совершенно другой человек, другой музыкант. Он даже никогда не играл на гитаре в трэше, вот почему он никогда и не пытается играть. Но мы использовали новые элементы и перевели SEPULTURA на другой маршрут, другие уровни и другие ожидания. Так что в этом плане ничего не потерялось. Мы просто не пытались воссоздать то, что было в прошлом. Мы предпочли делать то, что делаем сейчас».







+7 -0



( 2 ) просмотров: 712

