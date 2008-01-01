сегодня



Барабанщик DEEP PURPLE : «Мы пока не решили, едем ли в последний тур или нет» Барабанщик DEEP PURPLE Ian Paice в интервью Heavyworlds рассказал о новом альбоме и туре в его поддержку:



«Мы записывали его в Нэшвилле в той же студии, что и 'Now What?!', с тем же продюмером, Bob'ом Ezrin'ом и мы очень довольны результатом. Что касается тура, то это будет большой тур. Он может стать для нас последним большим туром, мы пока не решили. Но это точно будет долгим туром и мы постараемся играть как можно больше нового, не забывая при этом и о старом.



Мы не строим каких-то грандиозных планов, ведь очевидно, что ты не можешь ездить в том же режиме в каком ездил когда тебе было 21. С каждым разом все сложнее и сложнее. У людей есть другие заботы в жизни и это требует времени. Но никогда не говори никогда.



Мы получаем удовольствие от концертов, но нужно быть реалистами, не так ли? Так что это будет большим серьезным туром и когда он закончится, посмотрим, какие будут ощущения...»



















+0 -0



просмотров: 51

