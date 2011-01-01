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SAGA планируют финальные концерты SAGA объявили о решений уйти на покой после финальных выступлений в 2017 году. Вокалист Michael Sadler опубликовал следующее сообщение:



«В этом году исполнится сорок лет нашей творческой деятельности. Однако после долгих обсуждений и дебатов, мой брат и я с сожалением пришли к решению, что для нас наступает 'Final Chapter'. За исключением единственного шоу в 2018 в рамках 'Cruise To The Edge', думаю, что это финал, ребята!



Мы хотели бы воспользоваться возможностью и поблагодарить всех. Именно вы сделали возможным эти сорок лет и никакими словами мы не опишем все наши чувства. И мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что без вас и вашей поддержки нас бы не было. Несмотря на определенную горечь из-за нашего решения, мы с нетерпением ждем встречи со многими из вас в течение этого года. Мы попробуем побывать там, где еще не выступали и приложим для этого максимум усилий.



Так что до встречи в турне!»







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