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*Saga*



22 янв 2017 : 		 SAGA планируют финальные концерты

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5 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SAGA

14 июл 2013 : 		 Концертный релиз SAGA выйдет в сентябре

15 июн 2012 : 		 Трейлер нового альбома SAGA

1 май 2012 : 		 Новый альбом SAGA выйдет в июле

3 фев 2011 : 		 Вокалист SAGA: ""Это так здорово вернуться!".

30 янв 2011 : 		 В SAGA вернулся вокалист

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SAGA планируют финальные концерты

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SAGA объявили о решений уйти на покой после финальных выступлений в 2017 году. Вокалист Michael Sadler опубликовал следующее сообщение:

«В этом году исполнится сорок лет нашей творческой деятельности. Однако после долгих обсуждений и дебатов, мой брат и я с сожалением пришли к решению, что для нас наступает 'Final Chapter'. За исключением единственного шоу в 2018 в рамках 'Cruise To The Edge', думаю, что это финал, ребята!

Мы хотели бы воспользоваться возможностью и поблагодарить всех. Именно вы сделали возможным эти сорок лет и никакими словами мы не опишем все наши чувства. И мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что без вас и вашей поддержки нас бы не было. Несмотря на определенную горечь из-за нашего решения, мы с нетерпением ждем встречи со многими из вас в течение этого года. Мы попробуем побывать там, где еще не выступали и приложим для этого максимум усилий.

Так что до встречи в турне!»

SAGA To Call It Quits After 'Final Chapter' Of Touring



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hellrider88
22 янв 2017, 23:25		Жалко-то как, Сэдлер-то вообще на пике, чего это они? Очень надеюсь, что приедут к нам, это будет просто великое счастье.
P.S.: о каком брате речь? Вроде бы Крайтоны братья. Или он про некого духовного брата?)


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