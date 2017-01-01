Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его ... [115]
*Трейлер нового альбома KREATOR [98]
*U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться» [43]
*TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно» [23]
*Новый релиз DIMMU BORGIR выйдет весной [20]
[= ||| все новости группы



*Vescera*



22 янв 2017 : 		 Бывший вокалист LOUDNESS и YNGWIE MALMSTEEN в VESCERA

| - |
|||| сегодня

Бывший вокалист LOUDNESS и YNGWIE MALMSTEEN в VESCERA

*
zoom
*
* *
Группа VESCERA, основанная вокалистом Michael'ом Vescera (LOUDNESS, YNGWIE MALMSTEEN, OBSESSION), в состав которой также входят бывшие участники NITEHAWKS Mike Petrone (гитара) и Frank Leone (бас), а также барабанщик Fabio Alessandrini, заключила соглашение с лейблом Pure Steel Records, на котором в апреле состоится релиз дебютного альбома "Beyond The Fight".

Former LOUDNESS And YNGWIE MALMSTEEN Singer MICHAEL VESCERA Launches VESCERA Project






Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 399

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Crematory Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом