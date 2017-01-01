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Бывший вокалист LOUDNESS и YNGWIE MALMSTEEN в VESCERA Группа VESCERA, основанная вокалистом Michael'ом Vescera (LOUDNESS, YNGWIE MALMSTEEN, OBSESSION), в состав которой также входят бывшие участники NITEHAWKS Mike Petrone (гитара) и Frank Leone (бас), а также барабанщик Fabio Alessandrini, заключила соглашение с лейблом Pure Steel Records, на котором в апреле состоится релиз дебютного альбома "Beyond The Fight".















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