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*Rhapsody of Fire*



21 янв 2017 : 		 RHAPSODY OF FIRE перезаписывают "классику" в обновленном составе

11 ноя 2016 : 		 RHAPSODY OF FIRE нашли вокалиста

11 окт 2016 : 		 RHAPSODY OF FIRE будут продолжать

29 сен 2016 : 		 RHAPSODY OF FIRE об уходе вокалиста

29 сен 2016 : 		 FABIO LIONE ушел из RHAPSODY OF FIRE

2 фев 2016 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

16 янв 2016 : 		 Семплы новых песен RHAPSODY OF FIRE

14 янв 2016 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

16 дек 2015 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY OF FIRE

1 дек 2015 : 		 Трейлер нового альбома RHAPSODY OF FIRE

19 ноя 2015 : 		 Новое видео RHAPSODY OF FIRE

18 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома RHAPSODY OF FIRE

23 сен 2015 : 		 Новый альбом RHAPSODY OF FIRE выйдет в январе

14 фев 2014 : 		 Новое видео RHAPSODY OF FIRE

23 ноя 2013 : 		 Превью нового альбома RHAPSODY OF FIRE

20 ноя 2013 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

4 ноя 2013 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

8 окт 2013 : 		 Трейлер нового альбома RHAPSODY OF FIRE

16 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома RHAPSODY OF FIRE

13 сен 2013 : 		 Новый альбом RHAPSODY OF FIRE выйдет в ноябре

25 июн 2013 : 		 RHAPSODY OF FIRE расстались с гитаристом

23 апр 2013 : 		 Концертное видео RHAPSODY OF FIRE

26 мар 2013 : 		 Концертный релиз RHAPSODY OF FIRE выйдет в мае

12 дек 2012 : 		 RHAPSODY OF FIRE на AFM RECORDS

29 май 2012 : 		 Видео с выступления RHAPSODY OF FIRE

11 фев 2012 : 		 Караоке от вокалиста RHAPSODY OF FIRE

28 сен 2011 : 		 Новый гитарист RHAPSODY OF FIRE

2 сен 2011 : 		 Новый басист RHAPSODY OF FIRE

16 авг 2011 : 		 Основатели RHAPSODY OF FIRE расходятся

11 авг 2011 : 		 Профессиональное видео всего выступления RHAPSODY OF FIRE

13 май 2011 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

16 апр 2011 : 		 Новый гитарист в RHAPSODY OF FIRE

15 апр 2011 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

17 мар 2011 : 		 Детали нового альбома RHAPSODY OF FIRE

14 мар 2011 : 		 Название нового альбома RHAPSODY OF FIRE

7 дек 2010 : 		 Детали нового альбома RHAPSODY OF FIRE

4 окт 2010 : 		 Трек-лист нового диска RHAPSODY OF FIRE

30 июл 2010 : 		 RHAPSODY OF FIRE выпускают симфонию

4 май 2010 : 		 Новое видео RHAPSODY OF FIRE

21 мар 2010 : 		 Семпл новой песни RHAPSODY OF FIRE

8 мар 2010 : 		 Трек-лист нового альбома RHAPSODY OF FIRE

6 мар 2010 : 		 Новая песня RHAPSODY OF FIRE

2 фев 2010 : 		 Выход нового альбома RHAPSODY OF FIRE отложен

20 ноя 2009 : 		 RHAPSODY OF FIRE возращаются!

26 ноя 2008 : 		 Luca Turilli (RHAPSODY OF FIRE) открыл собственную студию

15 июл 2008 : 		 RHAPSODY OF FIRE отстаивают свои права в суде с Magic Circle Music

25 дек 2007 : 		 RHAPSODY OF FIRE отменили тур по Южной Америке

1 июн 2007 : 		 Обложка DVD от RHAPSODY OF FIRE

10 ноя 2006 : 		 Luca Turilli (RHAPSODY OF FIRE) работает над сольным альбомом

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|||| 21 янв 2017

RHAPSODY OF FIRE перезаписывают "классику" в обновленном составе

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RHAPSODY OF FIRE заканчивают работу в студии над перезаписью "классических" треков RHAPSODY в обновленном составе (в конце прошлого года в коллектив вошли новый вокалист Giacomo Voli и барабанщик Manu Lotter).

Музыканты полностью перезаписывают 14 лучших треков, созданных в "первую пятилетку" RHAPSODY, в период с 1997 по 2002 гг. Альбом будет звучать 75 минут, все партии, включая классические инструменты и оперные элементы уже записаны. Альбом будет смикширован в студии Seeb Levermann'а (Orden Ogan).

Alex Staropoli: “Случаи полной перезаписи классических песен встречаются не так часто. Возможно, это недостаток уверенности в себе. Может быть, многие музыканты и их поклонники считают, что прошлое нельзя трогать. Мы не согласны. У нас уже была возможность послушать первые, пока еще довольно сырые, версии смикшированных песен, и пока что результаты превосходят все наши самые смелые ожидания".

Дата релиза будет объявлена позднее.



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

evilmarx
21 янв 2017, 23:02		Осталось только Страполи уйти и можно надгробие ставить

and3223r
21 янв 2017, 23:22		"Случаи полной перезаписи классических песен встречаются не так часто. Возможно, это недостаток уверенности в себе."
Да, да. Смелое самоутешение. Я б сказал, недостаток чего это. Из уважения не стану.

Blackout 74
21 янв 2017, 23:37		С ума сошли ))

Дзирт
22 янв 2017, 00:55		Ох. Да здравствуют кавера.


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