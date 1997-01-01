21 янв 2017



RHAPSODY OF FIRE перезаписывают "классику" в обновленном составе RHAPSODY OF FIRE заканчивают работу в студии над перезаписью "классических" треков RHAPSODY в обновленном составе (в конце прошлого года в коллектив вошли новый вокалист Giacomo Voli и барабанщик Manu Lotter).



Музыканты полностью перезаписывают 14 лучших треков, созданных в "первую пятилетку" RHAPSODY, в период с 1997 по 2002 гг. Альбом будет звучать 75 минут, все партии, включая классические инструменты и оперные элементы уже записаны. Альбом будет смикширован в студии Seeb Levermann'а (Orden Ogan).



Alex Staropoli: “Случаи полной перезаписи классических песен встречаются не так часто. Возможно, это недостаток уверенности в себе. Может быть, многие музыканты и их поклонники считают, что прошлое нельзя трогать. Мы не согласны. У нас уже была возможность послушать первые, пока еще довольно сырые, версии смикшированных песен, и пока что результаты превосходят все наши самые смелые ожидания".



Дата релиза будет объявлена позднее.





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