Новый альбом LETTERS FROM THE FIRE выйдет весной LETTERS FROM THE FIRE выпустят новую работу, получившую название "Worth The Pain" 18 марта на Sand Hill Records/Cargo Records. Продюсером материала, а также его сведением и мастерингом занималась Kile Odell (Motionless In White, Cursed Sails, Killwhitneydead, Vanisher).



Трек-лист:



“Perfect Life”

“Mother Misery”

“Give In To Me”

“Bruised”

“Live A Lie”

“My Angel”

“Last December”

“Holy Ghost”

“At War”

“Control”

“Worth The Pain”

“Scars”

“One Foot In The Grave”















