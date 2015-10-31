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Вокалист JUDAS PRIEST о временах "Turbo": «У меня нос был постоянно в коксе» В ходе недавнего интервью "The Rock Brigade" вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал о том, почему на "Turbo" был более экспериментальный звук, чем на остальных релизах того времени:



«Во многом так было потому, что это отражало то, где мы находились в тот момент,, к чему стремились. Огромным отличием этой записи от остальных было то, что впервые за долгое время у нас было время.



В то время, в начале 1980-х, PRIEST выдавал, по сути, по альбому в год и ездил в тур по всему миру. Как мы это делали, я понятия не имею. При этом мы были в огне, у нас было время на себя, у нас были дедлайны, и у нас были невероятные отношения с лейблом.



Так вот к сути. "Turbo", середина 1980-х, верно? У нас появилась возможность задвинуть всё и уделить время альбому. Так что мы были все в разных местах. Я к тому, что я был в разных местах, потому что в моем носу было столько кокса, что я просто без понятия, как я изо дня в день нюхая, пережил это дело.



И вот что я пытаюсь сказать... Америка в 1986-м и в середине 1980-х... Куда бы ты ни подался, везде творились клёвые вещи в роке и металле. Я всегда отчасти ностальгирую по 1980-м, особенно по Америке, так как это было просто замечательное десятилетие для нашего стиля музыки. Так что мы вобрали в себя всё это, всё это восхищение, классно проведённое время и постоянные тусовки-вечеринки-попойки. И я думаю, что мы просто... Мы сделали запись. Большая её часть сделана в Америке. Спустился в Whiskey, завис на Sunset, в Майами... Чувак, это была просто бомба. И я думаю, что мы просто... Мы наслаждались моментом, понимаешь? Группа переживала отличные времена, и всё это нашло отражение в той музыке, которая оказалась на "Turbo"».























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