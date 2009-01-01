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Тур SLAYER вновь попал в заголовки новостей после речи Трампа В ходе программы "The Rachel Maddow Show" 20 января на MSNBC ведущая Rachel Maddow провела параллель между туром 2010 года SLAYER, MEGADETH т TESTAMENT и словами 45-го президента США.



«Американская резня заканчивается здесь и сейчас, — сказал Трамп в своей речи. — С сегодняшнего дня нашу землю будет вести новое видение. С сегодняшнего дня Америка всегда будет превыше всего».



Свою программу Maddow начала так: «У меня тут есть кое-кто, кто может представить эту милую инаугурационную пятничную речь. Его зовут Tim Araya [так в оригинале]. Tim Araya играет на басу и поёт в группе SLAYER. И быть вокалистом в SLAYER — это работа, как и для любого, кто находится в этой группе, это работа со специфическими требованиями, с которыми не столкнёшься в большинстве других профессий. Одним из таких требований, если вы состоите в SLAYER, является то, что вам постоянно нужно крутить головой — везде, каждый раз, когда ты выходишь на сцену, снимаешь клип, — всюду.



Понимаете, одно дело, когда ты в металл-команде в школе, когда тебе шестнадцать и когда у тебя всё буквально резиновое, не так ли? Но парни в SLAYER занимаются этим уже очень, очень долго. Они делают это десятилетиями. Они очень успешная группа. Они никуда не ушли. Но парни в SLAYER сейчас уже старые. И в шее всего семь небольших позвонков, у нас у каждого. И так как ты давно уже не в школе и ты классный металл-чувак, который уже начал седеть, и ты по-прежнему вертишь головой в рамках своей повседневной работы, эти маленькие позвонки уже совсем не так хороши, как были раньше. Как результат, в январе у Tim'a Araya диагностировали шейную радикулопатию, что совсем не здорово. И чтобы с этим справиться, ему была необходима операция. И для него это стало проблемой. Это также стало проблемой и для других возрастных парней в его команде и в других группах. Это также стало проблемой для их поклонников, потому что операция отложила этот мегазвёздный тур.



Это был невероятный тур. Там были не только SLAYER, в нём были заявлены SLAYER, MEGADETH и TESTAMENT, все за один вечер, в одном шоу. Это был невероятный тур. И из-за этой операции весь тур был отложен, потому что парню из SLAYER пришлось иметь дело с дискэктомией фронтального отдела шеи из-за многих лет хэдбэнгинга. И никто не знал, сможет ли он продолжить или нет. Но Всемогущий улыбается даже таким, как те, кто выступает под именем SLAYER, Araya восстановился, и мы смогли в итоге получить — а это крайне важно — посмотрите на постер к туру и эту красную полосу поверх, она как кровавый бэкграунд. Всё верно —это ведь тур "American Carnage". Вы всё ещё можете купить этот постер, всё ещё можете купить постеры тура "American Carnage" на память. Забавно то, что когда они играли в Канаде, они поменяли название на "Canadian Carnage", но в Америке это было "American Carnage". И как вы можете видеть на постере, это встреча настоящих титанов металла — SLAYER, MEGADETH и TESTAMENT. Несмотря на то что всё было отложено, всё случилось, и для определенного поколения поклонников металла это был металлический рай на земле — SLAYER и MEGADETH в одном шоу. И если вы до сегодняшнего дня попробовали бы что-то найти по "American Carnage" в нашей культурной жизни, это было бы именно это событие — совместное турне SLAYER и MEGADETH в 2010 году после того, как одному из участников SLAYER провели операцию на шее, и никто не знал, будет тур или нет. Это было можно найти по запросу "American Carnage". Однако с сегодняшнего дня "American Carnage" будет известен по инаугурационной речи 45-го президента США».















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