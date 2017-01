сегодня



UDO DIRKSCHNEIDER: «Я уже устал от сравнений, кто поёт лучше песни ACCEPT» Metal Master Kingdom недавно поговорили с бывшим вокалистом ACCEPT и нынешним фронтменом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER Udo Dirkschneider'ом — небольшие выдержки приведены ниже.



Планировал ли он делать мировой тур с песнями ACCEPT:



«Это не планировалось, но потом всё продолжалось, продолжалось и продолжалось... Когда мы закончим американский тур, у нас будет 100, а может, даже 120 концертов, после чего мы отправимся в студию для записи нового альбома U.D.O. Летом отыграем на нескольких фестивалях. Конечно же, для нового альбома U.D.O. потребуется время, но если я захочу, я смогу продолжить этот тур, я пока не знаю. Но здорово видеть, что людям это нравится. Для меня это знак, что люди хотят это видеть и слышать. Что я ещё могу сказать? Я очень рад. Для меня настал момент сказать: "Я закрываю эту главу своей истории". И я также немного устал от того, что все постоянно сравнивают, кто лучше исполняет эти песни, классический ACCEPT или U.D.O. Сейчас если люди хотят послушать какие-то песни ACCEPT, они могут сходить на ACCEPT».



О том, какую песню ACCEPT ему нравится исполнять больше всего:



«Со сцены можно увидеть, что часть людей больше всего любит "Neon Nights", "Princess Of The Dawn", "Metal Heart", в большинстве сво"м и "Fast As A Shark". Поэтому я и играю разные темы. Например, "Wrong Is Right" я никогда не играл с ACCEPT, хотя она из альбома "Metal Heart", да и "Midnight Highway" мы исполняли не часто. Но людям нравится то, как я исполняю классические песни. Так что собрать сет непросто, и обязательно найдутся те, кто скажет: "А почему вы не сыграли эту песню?" Если бы я хотел, я бы составил другой сет-лист».



Работал ли он над новыми песнями U.D.O. в ходе этого тура:



«Иногда мы устраивали джем в ходе саундчека. У нас были кое-какие идеи, которые мы быстро записали. Дома мы также уже работали над определёнными идеями, не конечными темами, а просто идеями, и их у нас предостаточно. В начале марта мы начнём их все собирать, так что недели две — три посвятим подготовке и аранжировкам. И потом посмотрим, отберём песен 16—17 из тех, что хотим записать».















+5 -2



( 4 ) просмотров: 1402