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*U.D.O.*



23 янв 2017 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Я уже устал от сравнений, кто поёт лучше песни ACCEPT»

11 янв 2017 : 		 U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться»

16 окт 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Никаких шансов на реюнион ACCEPT нет»

14 окт 2016 : 		 Концертный трек DIRKSCHNEIDER

1 окт 2016 : 		 Концертный трек DIRKSCHNEIDER

9 авг 2016 : 		 Udo Dirkschneider и его группа номинированы на призы Metal Hammer 2016

28 июл 2016 : 		 Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет осенью

24 июн 2016 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

17 июн 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «AXL ROSE отлично справляется в AC/DC»

14 июн 2016 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

17 май 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER призвал молодые рок-группы работать на публику

3 май 2016 : 		 DVD DIRKSCHNEIDER выйдет в октябре

28 апр 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER получил награду за самый успешный тур

18 апр 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления DIRKSCHNEIDER

14 апр 2016 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

30 мар 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER'у надоели сравнения его группы с ACCEPT

21 мар 2016 : 		 Видео полного выступления UDO DIRKSCHNEIDER

9 мар 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER о смерти Лемми

4 мар 2016 : 		 DIRKSCHNEIDER снимут DVD

27 фев 2016 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

20 фев 2016 : 		 U.D.O. DIRKSCHNEIDER открыл прощальный тур с материалом ACCEPT

23 окт 2015 : 		 Вокалист U.D.O.: «Мы не ездим только по США и Канаде»

9 окт 2015 : 		 Вокалист U.D.O.: «Хочу закрыть тему ACCEPT»

4 авг 2015 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

19 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

23 май 2015 : 		 Концертный релиз U.D.O. выйдет в июле

28 апр 2015 : 		 Видео с выступления U.D.O.

29 мар 2015 : 		 Видео с выступления U.D.O.

11 мар 2015 : 		 Видео с выступления U.D.O.

24 фев 2015 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: "Важно отображать в лирике события, которые происходят в мире"

7 фев 2015 : 		 Барабанщиком U.D.O. стал сын UDO

3 фев 2015 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER не собирается на пенсию

22 янв 2015 : 		 Новая песня U.D.O.

23 дек 2014 : 		 Из U.D.O. ушел барабанщик

12 дек 2014 : 		 Новое видео U.D.O.

19 ноя 2014 : 		 Обложка нового альбома U.D.O.

15 ноя 2014 : 		 Трек-лист нового альбома U.D.O.

7 окт 2014 : 		 Новый альбом U.D.O. выйдет в январе

25 авг 2014 : 		 U.D.O. приветствует российских поклонников

4 авг 2014 : 		 Видео с выступления U.D.O.

1 июн 2014 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

23 май 2014 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

16 май 2014 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

28 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза U.D.O.

26 фев 2014 : 		 U.D.O. остались на AFM RECORDS

31 янв 2014 : 		 U.D.O. и Marine Corps Orchestra

26 ноя 2013 : 		 Первые четыре альбома U.D.O. выйдут на виниле

16 окт 2013 : 		 Видео с выступления U.D.O.

11 сен 2013 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER был готов вернуться в ACCEPT при условии получения прав на имя группы

2 сен 2013 : 		 U.D.O. о визите в Волгоград

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления U.D.O.

22 июн 2013 : 		 Новое видео U.D.O.

20 май 2013 : 		 Новая песня U.D.O.

17 май 2013 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: 'Меня лучше знают по творчеству U.D.O., нежели по ACCEPT'

4 май 2013 : 		 Новое видео U.D.O.

12 апр 2013 : 		 Видео с выступления U.D.O.

25 мар 2013 : 		 Фотография нового состава U.D.O.

13 мар 2013 : 		 Семпл новой песни U.D.O.

8 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома U.D.O.

19 фев 2013 : 		 Название нового альбома U.D.O.

24 янв 2013 : 		 U.D.O. сменили гитариста

16 янв 2013 : 		 U.D.O. объявили имя гитариста

13 янв 2013 : 		 Переиздания U.D.O. выйдут в феврале

22 дек 2012 : 		 U.D.O. нашли гитариста

28 ноя 2012 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

15 ноя 2012 : 		 Переиздание альбомов U.D.O. выйдет в декабре

13 ноя 2012 : 		 Документальный фильм об U.D.O. в России

9 ноя 2012 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

6 ноя 2012 : 		 Фрагмент нового DVD U.D.O.

17 окт 2012 : 		 Live In Sofia, Thunderball U.D.O. выйдет на виниле

13 сен 2012 : 		 STEFAN KAUFMANN покинул U.D.O.

16 авг 2012 : 		 Награда вокалиста U.D.O.

4 авг 2012 : 		 DORO PESCH выступила вместе с U.D.O.

23 июл 2012 : 		 Концертный релиз U.D.O. выйдет в сентябре

25 июн 2012 : 		 Обложка нового DVD U.D.O.

2 июн 2012 : 		 Сборник редкостей U.D.O. выйдет на виниле

2 май 2012 : 		 Трейлер нового релиза U.D.O.

12 апр 2012 : 		 Семплы с нового релиза U.D.O.

2 апр 2012 : 		 Трек-лист сборника U.D.O.

30 мар 2012 : 		 Обложка нового релиза U.D.O.

13 фев 2012 : 		 U.D.O. выпустит подборку редких треков

15 янв 2012 : 		 Фронтмен U.D.O. - звезда российского фильма!

26 дек 2011 : 		 Видео с выступления U.D.O.

21 дек 2011 : 		 U.D.O. приедут в Россию в марте

10 дек 2011 : 		 Сын UDO спел с U.D.O.

20 ноя 2011 : 		 Видео с концерта U.D.O. в Софии

14 ноя 2011 : 		 Качественное видео с выступления U.D.O.

26 окт 2011 : 		 U.D.O. снимут концерт в Софии

6 авг 2011 : 		 U.D.O. снимут DVD на Wacken Open Air 2012

29 июл 2011 : 		 Качественное видео с выступления U.D.O.

20 май 2011 : 		 Новое видео U.D.O.

4 май 2011 : 		 Три новые песни U.D.O.

20 апр 2011 : 		 Семпл новой песни U.D.O.

1 апр 2011 : 		 Новое видео U.D.O.

29 мар 2011 : 		 Детали нового альбома U.D.O.

21 мар 2011 : 		 Фрагмент нового сингла U.D.O.

7 мар 2011 : 		 Детали нового сингла U.D.O.

7 фев 2011 : 		 U.D.O. завершили работу над альбомом

20 дек 2010 : 		 Рождественское видео от U.D.O.

17 дек 2010 : 		 Рождественская песня от UDO

13 дек 2010 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER записал рождественский трек

24 ноя 2010 : 		 Выход нового альбома U.D.O. перенесен на май

16 окт 2010 : 		 Выход нового альбома U.D.O. отложен

2 сен 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома U.D.O.

8 авг 2010 : 		 U.D.O. записал новый гимн WACKEN OPEN AIR

2 апр 2010 : 		 U.D.O. вместо двух концертов в Белоруссии выступит в Киеве

22 янв 2010 : 		 Концертные записи U.D.O. доступны для покупки

15 авг 2009 : 		 Новый трек и клип от U.D.O.

28 июл 2009 : 		 Новое видео U.D.O.

7 июл 2009 : 		 Обложка нового альбома U.D.O.

19 июн 2009 : 		 Трек-лист нового альбома U.D.O.

29 май 2009 : 		 Доступны семплы с нового сингла U.D.O.

2 май 2009 : 		 Трек-лист и обложка нового сингла U.D.O.

25 мар 2009 : 		 Сингл и альбом от U.D.O.

20 янв 2009 : 		 U.D.O. работают над новым альбомом и разоблачают клон на MySpace

14 окт 2008 : 		 Украинские концерты U.D.O. отменены

26 сен 2008 : 		 Три концертных трека U.D.O. в сети

12 авг 2008 : 		 Обложка нового альбома U.D.O.

29 июл 2008 : 		 Трек-лист нового DVD от U.D.O.

13 ноя 2007 : 		 Возьми U.D.O. домой

30 окт 2007 : 		 Объявлена дата выхода сборника U.D.O.

23 окт 2007 : 		 Трек-лист и обложка нового сборника U.D.O.

19 сен 2007 : 		 Конкурс UDO

1 сен 2007 : 		 U.D.O. выпустят сборник "Best Of"

25 авг 2007 : 		 UDO спел вместе с STURM UND DRANG

6 авг 2007 : 		 U.D.O. взяли сессионного басиста

13 май 2007 : 		 Видео и информация о бонус треках U.D.O.

17 апр 2007 : 		 Удо Диркшнайдера атаковали летучие мыши во время съемок клипа

30 мар 2007 : 		 Объявлен треклист нового альбома U.D.O.

14 мар 2007 : 		 U.D.O. выпустит новый ЕР в апреле

15 фев 2007 : 		 Анонсировано название нового альбома UDO

19 дек 2006 : 		 Новый альбом U.D.O. в мае

20 янв 2006 : 		 UDO заедет и в Москву

21 окт 2005 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: болезнь вынуждает отложить дуэт с группой АНЖ

4 окт 2005 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER планирует новые дуэты с русскими музыкантами

7 июн 2005 : 		 U.D.O. записывают новый альбом

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UDO DIRKSCHNEIDER: «Я уже устал от сравнений, кто поёт лучше песни ACCEPT»

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Metal Master Kingdom недавно поговорили с бывшим вокалистом ACCEPT и нынешним фронтменом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER Udo Dirkschneider'ом — небольшие выдержки приведены ниже.

Планировал ли он делать мировой тур с песнями ACCEPT:

«Это не планировалось, но потом всё продолжалось, продолжалось и продолжалось... Когда мы закончим американский тур, у нас будет 100, а может, даже 120 концертов, после чего мы отправимся в студию для записи нового альбома U.D.O. Летом отыграем на нескольких фестивалях. Конечно же, для нового альбома U.D.O. потребуется время, но если я захочу, я смогу продолжить этот тур, я пока не знаю. Но здорово видеть, что людям это нравится. Для меня это знак, что люди хотят это видеть и слышать. Что я ещё могу сказать? Я очень рад. Для меня настал момент сказать: "Я закрываю эту главу своей истории". И я также немного устал от того, что все постоянно сравнивают, кто лучше исполняет эти песни, классический ACCEPT или U.D.O. Сейчас если люди хотят послушать какие-то песни ACCEPT, они могут сходить на ACCEPT».

О том, какую песню ACCEPT ему нравится исполнять больше всего:

«Со сцены можно увидеть, что часть людей больше всего любит "Neon Nights", "Princess Of The Dawn", "Metal Heart", в большинстве сво"м и "Fast As A Shark". Поэтому я и играю разные темы. Например, "Wrong Is Right" я никогда не играл с ACCEPT, хотя она из альбома "Metal Heart", да и "Midnight Highway" мы исполняли не часто. Но людям нравится то, как я исполняю классические песни. Так что собрать сет непросто, и обязательно найдутся те, кто скажет: "А почему вы не сыграли эту песню?" Если бы я хотел, я бы составил другой сет-лист».

Работал ли он над новыми песнями U.D.O. в ходе этого тура:

«Иногда мы устраивали джем в ходе саундчека. У нас были кое-какие идеи, которые мы быстро записали. Дома мы также уже работали над определёнными идеями, не конечными темами, а просто идеями, и их у нас предостаточно. В начале марта мы начнём их все собирать, так что недели две — три посвятим подготовке и аранжировкам. И потом посмотрим, отберём песен 16—17 из тех, что хотим записать».

UDO DIRKSCHNEIDER Is A 'Little Bit Tired' Of People Comparing Who Plays ACCEPT Songs Better






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Waсhturm
23 янв 2017, 10:10		Старик так и не сможет завязать с акцептом походу. Так и тянет попеть хиты молодости. Своих то раз, два и обчёлся. После 2002 года однообразная каша.

Aiming High
23 янв 2017, 10:19		===отберём песен 16—17 из тех, что хотим записать».

Не надо 16-17 песен однообразной нудятины.Лучше запишите 8-10 классных боевиков.

Kaval
23 янв 2017, 10:41		Да гонит он. Wrong is Right исполнялась с ним в 1985-м. На бутлегах точно есть.

Wreck71
23 янв 2017, 11:35		Так он сравнивает U.D.O. не с нынешним стаффом Accept, а с классическим,т.е. с ним в составе чтоль? Тогда ответ очевиден-классический Accept на порядок круче исполнял нынешних U.D.O. /Dirkschneider. Да , neon nights одна из самых любимых.


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